Unele vedete din showbiz au rămas mască, în momentul în care au remarcat cât de bine arată fostul model, la doar câteva săptămâni după ce l-a adus pe lume pe fiul ei, Luca Tiago. Printre persoanele respective se află și Larisa Udilă, una dintre fostele concurente ale emisiunii Bravo, ai stil. Bruneta a devenit și ea mămică recent, dar nu a avut atât de mult noroc precum a avut soția lui Dani Oțil.

Larisa Udilă s-a îngrășat enorm în perioada în care a fost însărcinată și chiar și acum după ce l-a adus pe lume pe micuțul ei, se luptă din greu cu kilogramele în plus. Recent, ea i-a transmis un mesaj Gabrielei Prisăcariu, despre care internauții au avut ceva de zis. Vedeta i-a zis acesteia că ar trebui să fie rușine că arată atât de bine, dar în spirit de glumă.

În timp ce fosta concurentă de la Bravo, ai stil este luată la rost, din cauza faptului că nu reușește să scape de cele 12 kilograme, Gabriela Prisăcariu este criticată pentru faptul că a reușit să slăbească extrem de repede.

„Există femei care se supără pentru că tu slăbești, că altfel îți pierzi strălucirea de proaspătă mămică. Că tu slăbești și ele de ce nu slăbesc. Indiferent de cum ai da-o, nu e bine. (…) Corpul nostru reacționează diferit la sarcină. Ce ar trebui acum, pentru că eu slăbesc mai greu și pentru că am rămas cu 12 kilograme după ce am născut să-i dau Gabrielei la cap, că ea a slăbit imediat?! Așa a reacționat corpul ei, femeia arată impecabil.Bravo ei! Mă uit la ea și îi dau like la fiecare postare. Ar trebui să fiu fericită că femeile arată atât de bine și slăbesc repede și nu trebuie să se chinuie ca mine, nu trebuie să mă frustrez din asta”, a mai declarat Larisa Udilă.