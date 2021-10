Îndrăgitul actor este cardiac cronic și și-ar fi putut pierde viața în repetate rânduri. Cu o pensie de 840 de lei acesta se presupune că ar trebui să se descurce, dar nu mai medicamentele îl costă 1400 de lei. Se simte uitat de lume, ca și cum nu ar exista, dar se simte norocos că are alături de el familia, fără de care s-ar fi simțit de-a dreptul pierdut.

„Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1400 de lei pe lună. Am o pensie de 840 lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a declarat Jean Paler, potrivit Kanal D.