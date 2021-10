Pe data de 16 octombrie, a avut loc cea de-a doua gală eliminatorie a emisiunii de la Kanal D, iar cele nouă concurente s-au străduit atât de tare cât au putut să aducă în atenția publicului ținute care mai de care mai frumoase. Ei bine, una dintre cele care au dat-o în bară și de data aceasta a fost Carmen Negoiță, care a obținut note foarte mici din partea juraților.

Ea a fost în pericol de eliminare alături de Sensy și de Ioana Filimon. Colegele sale de platou au avut puțin mai mult noroc decât a avut ea și au rămas în competiție. După ce și-a auzit numele și a sesizat că ea este cea care va pleca, nu a mai fost în stare să spună mare lucru, din cauza lacrimilor. Imediat după ce și-a revenit, îndrăgita vedetă a făcut primele declarații pe contul ei oficial de Instagram, unde a adunat o comunitate mare de fani.

Carmen Negoiță nu regretă nimic din ce s-a întâmplat acolo, este împăcată cu ideea că a fost eliminată și a ajuns la concluzia ce Bravo, ai stil! Celebritiesc nu era pentru ea.

„Sunt împăcată cu faptul că am ieșit din competiție, chiar dacă nu am putut spune multe în acele momente. Sunt foarte mulțumită pentru că am părăsit competiția. Chiar nu cred că era de mine”, a declarat Carmen Negoiță, după eliminarea de la Bravo, ai stil, pe Instagram.

