Deși acum are tot ce și-a putut dori vreodată în viață, Zannidache nu poate uita toate momentele grele care i-au marcat existența. Pe vremea când era doar un copil, a trecut prin momente greu de imaginat despre care acum vorbește deschis, dar care nu îi dau pace. Prietenul lui Velea știe ce înseamnă să nu ai și de aceea nu are cum să uite de unde a plecat și cât de urât i-a fost drumul până la succes.

Câștigătorul Survivor România a crezut, la un moment dat, că va fi dat afară, deși nu ar fi putut să se descurce de unul singur. Femeia care îl îngrijea a fost cea care i-a dat această impresie, din cauza faptului că era mult prea dură și erau reare momentele în care lăsa de la ea. Avea în zile în care se certa cu el ca și cum ar fi fost un adult, iar acest lucru l-a marcat.

„Au fost niște momente în care am crezut că femeia la care eram în plasament era parte dintr-o organizație. Am avut multe momente în care am crezut că o să mă dea afară, deși nu mă puteam descurca pe cont propriu. Era o femeie mai strictă, nu prea lăsa de la ea, trebuia să o înțeleg eu mai mult decât mă înțelegea ea pe mine. Era mai nervoasă decât eram eu, copil fiind, se certa cu mine ca și cum aș fi fost un adult. Asta m-a marcat. Dar, mai ales, m-a durut faptul că îmi rupea toate relațiile de prietenie pe care le aveam cu fete, colegi. La școală, părinții altor colegi se atașau de mine și, ca să mă pedepsească, pentru că vedea că nu mai ține faptul că mă amenința că nu îmi mai dă bani sau nu mă lasă la calculator, îmi rupea relațiile de prietenie. Trăiam prieteniile acelea, erau refugiul meu, nu mai doream să stau la cămin, doream să cunosc alți oameni, să merg în familiile lor. Mă bucuram să îi văd cum se așază la masă, mă hrăneam din momentele alea, învățam cum e la alții. Ea îmi stingea aceste momente și au fost cele mai dureroase momente ale copilăriei mele. Am avut multe momente în viață în care toată lumea era împotriva mea: prietenii, cei care m-au crescut, profesorii. Părea că viața nu e pentru mine și mă întrebam care este rolul meu în viață. Dar am știut că este un loc și pentru mine și trebuie doar să am răbdare.”, a povestit artistul, pentru viva.ro.