Adela Popescu a visat mereu să aibă o familie frumoasa, iar casa să îi fie plină de copii, iar acum că marea ei dorință s-a îndeplinit nu pare să se bucure de moment sau cel puțin așa le-a dat impresia celor care o urmăresc pe rețelele sociale. După ce a reușit să iasă din locuința în care agitația era mult prea mare, partenera de viață a lui Radu Vâlcan s-a declarat ”fericită că a scăpat”.

”Cu mare greutate am ieșit din casă, acolo unde se țipă și se urlă. De fapt, am plecat foarte fericită că am scăpat. Glumesc. Nu glumesc. O las așa, în coadă de pește, să spuneți și că sunt o mamă rea, dar că de fapt sunt amuzantă, vedeți voi, vă împărțiți cum vreți”, a transmis Adela Popescu pe Instagram.