Chiar dacă se văd rar, Antonia încearcă să fie o mamă de nota zece pentru micuța ei și vrea să fie prezentă în toate evenimentele importante din viața ei, deși se află la sute de kilometri depărtare de ea. Gândul că ar putea greși în ceea ce o privește pe Maya o face să se confrunte din ce în ce mai des cu anxietatea. Este foarte greu să fie mamă, mai ales că nu îi are pe toți lângă ea.

Viitoarea soție a lui Alex Velea simte că uneori Maya are nevoie de ajutorul ei, iar gândul că este o distanță destul de mare între ele o distruge. Speră să poată recupera vreodată toate momentele pe care le-a pierdut. De când a reușit să divorțeze de fostul ei soț, au stabilit ca ea să vină și în România, doar că pandemia de coronavirus stă în calea lor.

”E greu să știu că Maya nu se simte bine și nu îi sunt alături. E greu să nu fim de Crăciun sau alte sărbători importante împreună, să nu facem teme împreună, vacanțe. Sunt multe momente dificile și sper să putem recupera de acum încolo. Am stabilit să petreacă timp și la mine în România, cu noi. Lucruri absolut normale. Nu am lipsit de la nicio aniversare din viața ei, mai puțin de la cea de anul trecut, unde nu am putut ajunge din cauza unor complicații impuse de pandemie, și a fost unul dintre momentele extrem de grele, în care am suferit enorm. De regulă, își face ziua de naștere în Italia, așa că și anul acesta voi fi acolo alături de ea”, a declarat iubita lui Velea pentru viva.ro.