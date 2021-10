Fostul concurent de la Survivor România nu a pierdut deloc vremea, după ce s-a întors din Republica Dominicană. El este unul dintre concurenții care au rezistat eroic, timp de câteva luni bune în cadrul emisiunii de la Kanal D. A fost o experiență din care a învățat foarte multe lucruri, care i-a adus multe beneficii din punct de vedere financiar și care l-a apropiat mai mult de partenera lui de viață, alături de care are ani buni de relație.

În urmă cu doar câteva zile, fostul Războinic a postat un videoclip, pe canalul lui de YouTube, prin intermediul căruia și-a anunțat fanii că el și Laura vor avea un băiețel, deși ambii își doreau o fetiță. La câteva zile după, îndrăgostiții au vorbit cu lacrimi în ochi despre momentul în care ei înșiși au aflat că vor deveni părinți. Emoțiile au fost atât de mari, încât ambii au început să plângă.

„Noi am incercat de cand m-am intors de la Survivor Romania. Prima luna nimic, a doua luna s-a intamplat. I-am zis dupa ce am luat testul: „Laura vreau sa mi fac o surpriza cu testul”. Am gasit o incapere, era un internet cafe și a mers la baie. A stat vreo 5 minute si eu asteptam, fierbeam afara si vine dezamagita si ii zice ca nu si imi era teama ca poate nu reusim sa facem. Intram in masina si ii zic sa vad testul si abia in masina s-au facut doua liniute, cat a stat in baie ea nu se facuse a doua linie. Am inceput sa plangem, sa ne luam in brate.”, a povestit Sorin Pușcașu, la Teo Show.