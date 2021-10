Prezentatoarea de la Antena Stars a vorbit pentru prima dată despre ei de sănătate, după ce s-a infecta cu noul coronavirus. Și-a dorit încă de la bun început să se promoveze ideea că este vaccinată și cu toate acestea, s-a infectat. Și-a dat seama cu ce se confruntă, în momentul în care a început să se simtă rău, să aibă temperatură, dar și niște dureri musculare, care din fericire au dispărut.

Partenera de viață a lui Tavi Clonda nu și-a pierdut complet gustul și mirosul, dar simte că mâncarea are un gust diferit. Ce a fost mai greu a trecut, iar starea sa începe să fie din ce în ce mai bună. Cel mai dificil pentru ea și pentru soțul ei este să le explice fiicelor lor situația prin care trece mama lor și de ce nu au voie să o vadă zilele acestea. Ea este izolată în dormitor, iar micuțele și Tavi Clonda stau în restul casei și poartă mască, atunci când vor să o vadă.

„Vreau să promoveze ideea că sunt vaccinată și m-am infectat cu noul coronavirus. În două zile cred că voi fi bine, însă tot rămân în izolare. Ieri m-am simțit foarte rău. Am avut temperatură, azi nu mai am deloc. În același timp durerile musculare au trecut și ele. Totul se întâmplă foarte repede. Sinceră să fiu încă nu mi-am pierdut total gustul, mirosul nu șțiu încă, nu-mi dau seama. Nu pot să spun că nu am gust deloc, însă mâncarea are gust diferit. Poftă de mâncare nu prea am. E destul de dificil să le explic fetelor că nu pot să stau cu ele. Aseară băteau în ușă și mă strigau de după ușă că vor să mă vadă. Eu stau izolată în dormitorul matrimonial, iar soțul meu cu fetele stau cu masca. Încercăm sa facem o joacă din asta”, a declarat Gabriela Cristea, pentru antenastars.ro.