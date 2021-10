Delia se abține, în mare parte, când vine vorba de comentariile primite din partea haterilor, dar are momente în care chiar și ea simte că i s-a umplut paharul și răbufnește. În ultimul timp, petrece tot mai mult timp pe TikTok, platforma pe care a adunat mii de urmăritori și unde reușește de fiecare dată să surprindă cu filmările sale.

Deși are milioane de fani, Delia are și foarte, foarte mulți oameni care nu o la inimă deloc și care nu ezită să o critice la orice pas. Blondina este conștientă că nu poate mulțumi pe toată lumea, de aceea se și abține de la comentarii, în cele mai multe cazuri. Cu toate acestea, un internaut care i-a dat un comentariu urât pe contul ei oficial de TikTok a reușit să o enerveze la culme, moment în care soția lui Răzvan Munteanu a decis să îi răspundă prin intermediul unui videoclip.

Delia a luat foc

”Ce vrei, Delia, asta e viața… ai 50 de ani de acum, vrei să mai fii femeie serioasă. Las-o așa… oricum ai 5 ani”, sunt cuvintele dure venite din partea unui internaut.

Ei bine, o persoană oarecare i-a sugerat acesteia că este mult prea imatură, având în vedere vârsta pe care o are. Delia nu a înțeles prea bine ce vrea să spună autorul și nici care este problema lui. Mai mult de atât, vedeta l-a întrebat ce anume îl deranjează, de fapt, că nu murit sau că nu este în baston deja, la cei 50 de ani pe care el a spus că îi are. Filmarea a fost făcută sub formă de glumă, dar este clar că Delia se enervase la culme.

