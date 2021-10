Este cel mai frumos lucru care li s-ar fi putut întâmpla amândurora. Chiar dacă nu mai sunt împreună, ambii se ocupă de creșterea micuței și o iubesc în egală măsură. Recent, noul prezentator de la Bravo, ai stil a vorbit despre relația pe care el o are cu fiica sa și a Biancăi Drăgușanu. Acesta a ținut să precizeze, în cadrul unui interviu, că îi spune foarte des micuței sale că o iubește, iar când primește aceste cuvinte înapoi, pur și simplu i se topește inima.

„Da, ii spun foarte des ca o iubesc si ea e mai zgarcita, dar se intampla si atunci mi se topeste inima cand imi spune. Imi place ca nu mi spune atunci cand ma astept eu, dar are niste momente cand nu te astepti. Stau si fac total altceva si vine si imi ia mana si o pupa si ma emotionez, ma topesc. Zice: „Te iubesc, tati”. Este foarte...nu pot sa explic in cuvinte. Sunt niste momente pe care n-ai cum sa le uiti”, a spus Victor Slav, penru wowbiz.ro.

Deși are doar 5 ani, mama ei a spus despre ea că este un copil puternic, independent și care știe ce vrea, iar tatăl ei a confirmat spusele acestea. Mai mult de atât, copila decide singură cum vrea să se îmbrace, în cazul în care nu îi plac alegerile pe care Victor Slav le-a făcut pentru ea.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

„Slava domnului, nu este foarte pretentioasa, dar are momentele ei, mai ales dimineata si cand trebuie sa ne imbracam sa mergem la gradinita, fix atunci se pomeneste ca nu-i place. Sau zice ca asta e o tinuta de baiat, dar vrea sa scoata in evidenta ca nu-i place si s-o schimb”, a mai mărturisit prezentatorul de la Bravo, ai stil.