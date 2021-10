Fostul partener de viață al Biancăi Drăgușanu s-a descurcat foarte bine, până la momentul actual, în rolul de prezentator al unuia dintre cele mai iubite show-uri de televiziune din România. A avut un mare avantaj că nu era pentru prima dată în platou, ceea ce înseamnă că era obișnuit cu atmosfera și cu formatul. A recunoscut, de asemenea, că a avut mare emoții, dar a fost primit cu brațele deschise ceea ce l-a ajutat enorm.

„Ei bine, nu e simplu nici sa fie 9 fete normale, dar mai ales celebritati. M-am adaptat ca nu am avut incotro. Tocmai acum vin de la filmari, am filmat gala. N-o sa va zice ce se intampla, trebuie sa va uitati. Cea mai vocala concurentă Ruxi e. Sensy este cea mai tacuta, cea mai timida, chiar sensibila. Nu are un parcurs foarte bun, din punct de vedere al juratilor. Am observat ca este pe ultima pozitie in ceea ce priveste stelutele, dar ceea ce este interesant si frumos e ca lucrurile se pot schimba de la o emisiune la alta, de la o gala la alta”, a spus Victor Slav pentru wowbiz.ro.