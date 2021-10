Mulți oameni nu i-au înțeles, de cele mai multe ori, intenția și au criticat-o pentru faptul că vorbește extrem de mult despre problemele sale. Unii consideră că doar se plânge, pentru a atrage atenția și că în realitate toate lucrurile îi merg de minune. Noile sale dezvăluiri despre problemele de sănătate au încins din nou spiritele în rândul internauților, care stau cu ochii pe ea la fiecare mișcare.

De la un timp, frumoasa prezentatoare se simte lipsită de energie atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic. Are momente în care nici nu mai poate să trezească pe timpul nopții, pentru a o hrăni pe micuța ei. Gina Pistol nu are nici cea mai mică idee ce ar putea face, pentru a trece peste aceste momente grele din viața sa, așa că le-a cerut un sfat internauților, pentru că ei nu o lasă niciodată la greu.

„Eu de la o vreme sunt fără energie, nu numai fizic, ci și psihic. Am așa o stare de „chefless”. Abia mă trezesc noapte de foarte multe ori de altfel, ca să-mi hranesc fiica, abia ies din casă să mă duc să cumpăr ce mai e nevoie sau sa ma duc la casă să văd cum sunt lucrările. Nu știu ce să fac ca să am o altă stare. Nici vremea de afară nu mă ajută. Mă mai lupt și cu o durere de cap de ceva vreme.Eu nu doar într-o poziție bună. Am probleme cu cervicala și din cauza asta mi se trage tot. Dacă știți, dacă folosiți vreo pernă care ajută la asta, vă rog spuneți-mi. Nu mai rezist cu durerea asta de cap. Mă doare în valuri și când vine un val de durere, îmi vine să-mi plâng de milă”, a declarat Gina Pistol, pe Story.