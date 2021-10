De pe data de 14 octombrie, Victor Slav este cel care o va înlocui pe frumoasa prezentatoare. Fostul partener de viață al Biancăi Drăgușanu a avut mari emoții, deși nu era pentru prima dată în platou, dar a reușit să își găsească ușor cuvintele și a dat primele declarații despre rolul său în cadrul acestui proiect.

Bărbatul a mai făcut parte din acest show, fiind la vremea aceea partea din „Brigada sexy”, alături de alte două nume importante din lumea mondenă, Alex Velea și Bogdan Vlădău.Toată lumea spera ca el să spună și motivul pentru care frumoasa prezentatoare lipsește, dar a preferat să o lase pe ea să facă devăluirile necesare, când va simți că a venit momentul.

“Ilinca are nişte probleme de sănătate, dar o să vă povestească ea mai multe. Am emoţii, dar am emoţii întotdeauna când intru într-un platou. Mă simt în largul meu în acest loc. Fetele m-au primit foarte bine, e gălăgie mare, dar e ok. Sunt femei care îşi doresc afirmarea şi este destul de complicat, recunosc. Sunt imparţial, nu ţin cu cineva anume”, a spus Victor Slav, la Teo Show.