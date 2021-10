Anamaria Prodan a demonstrat în repetate rânduri faptul că este o femeie puternică, indiferent de greutățile prin care a fost nevoită să treacă. Sexy impresara a ținut cu dinții de căsnicia sa și chiar dacă internetul era plin de zvonuri legate de separarea dintre ei și soțul ei, ea a negat mereu aceste informații și a vorbit frumos despre el, atât în interviurile pe care le-a oferit, cât și în postările de pe rețelele sociale.

Teo Trandafir nu a putut înțelege despărțirea dintre Reghe și Anamaria Prodan, mai ales că tinde să îi dea dreptate ei, pentru că este femeie și pentru că reușește să empatizeze cu ea.

„Această despărțire pe care eu nu am înțeles-o. Colegul meu a înțeles-o mai bine pentru că el e bărbat și e mai logic. Eu, fiind fată, cumva tind să o cred pe Ana”, a declarat Teo Trandafir, în cadrul emisiunii de la Kanal D.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Bursucu, în schimb, nu crede în spusele niciunuia dintre ei, pentru că fiecare are adevărul lui. Ar fi avut mult mai mare încredere dacă l-ar fi auzit pe Reghe spunând cu gura lui, într-o filmare, faptul că vrea să pună capăt căsniciei cu Anamaria Prodan, femeia în umbra căreia a stat până acum. Impresara nu vrea să renunțe la bărbatul ei sub nicio formă, nici măcar după ce au fost depuse actele pentru divorț, dar rămâne să vedem ce se va mai întâmpla în acest caz.

”Eu tind să nu îi cred pe niciunul dintre ei, pentru că fiecare are adevărul lui. În momentul ăsta există tot felul de speculații, pentru că mergem pe niște speculații și trebuie să fim de acord cu treaba asta. Nu l-am văzut nici pe Laurențiu Reghecampf ieșind cu gurița lui și să spună GATA. Există declarație în presă, pe care ar fi dat-o el. Ea are varianta ei. (…) Din ce am citit în presă, Laurențiu Regehcampf a zis că a înaintat actele de divorț. Deci el e cel care a luat această decizie. Ea a zis că nu divorțează”, a zis și Bursucu.