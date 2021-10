Odată ajuns în România, a încercat să repare tot ceea ce a stricat, dar toată lumea a observat cum relația lui cu Alexandra începuse să se răcească. În urmă cu câteva zile, fostul concurent al emisiunii Survivor România a confirmat separarea de soție și le-a explicat celor care îl iubesc cum au stat, de fapt, lucrurile între ei și cum s-a ajuns la divorț. În urma mărturisirilor sale, gurile rele au început să spună în toate părțile că ea ar fi stat cu Sebi doar pentru bani.

Sebastian Chitoșcă a ținut să îi asigure pe cei care au crezut toate aceste lucruri că nu se poate pune problema așa, deși el era cel care întreținea familia. Acum este mult mai bogat și mult mai cunoscut decât pe vremea când era fotbalist, așa că dacă Alexandra ar fi urmărit, de fapt, aceste aspecte, ei ar fi fost încă împreună.

Când a fost întrebat care sunt sumele de bani pe care le-a câștigat la Survivor, el nu a putut spune exact, deoarece sunt informații confidențiale, dar a precizat că ar fi fost nevoit să lucreze patru ani în Germania, pentru a-i obține. Asta înseamnă că este vorba de o sumă colosală.

„La Survivor am făcut destul de mulți bani. E confidențială suma, dar ar fi trebuit să lucrez vreo 4 ani în Germania pentru a face banii ăia. A fost bine, financiar am susținut familia. Eu am dus greul întotdeauna. Ea doar de când lucrează, de acum, susține financiar familia. E de apreciat că nu a stat cu mine pentru banii mei, niciodată nu a fost chestia asta. Acum sunt mai relevant decât eram ca fotbalist.

Săptămâna trecută gândeam că aș ruga oamenii de acasă să nu mai alerge după bani. Dacă au o familie ce îl iubește cu adevărat, și oamenii ăia suferă când aleargă după bani, le-aș spune să să nu mai alerge după bani, pentru că îi vor câștiga, dar vor pierde familia Acum, după ce am stat de vorbă cu mai mulți oameni familiști, spun că trebuie să le faci pe ambele fără nicio diferență. Să faci banii, să satisfaci și familia. Asta ai să o faci doar când ești copt la minte.", a declarat fostul Faimos, pentru gsp.ro.