Sensy este una dintre cele mai iubite și votate concurente din cadrul emisiunii Bravo, ai stil! Celebrities, singura care a reușit să obțină mai multe voturi decât ea fiind Ruxi. Din nefericire, cei pe care blondina nu îi poate impresiona sunt cei treu jurați, Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Tibi Clenci. În ultima vreme, ea nu a mai reușit să obțină steluțe și a dat-o în bară chiar și în gală.

Cele mai recente comentarii ale juraților despre ținuta sa au scos-o din sărite pe Sensy, care și-a exprimat dorința de a părăsi concursul și pentru a se asigura că va fi eliminată în gala de sâmbătă, și-a rugat admiratorii să nu îi mai acorde voturile lor. A ajuns la concluzia că locul său nu este acolo și că a venit vremea să pună punct acestui capitol din viața sa.

„Se pare că nu este locul meu aici și cred că ar trebui să plec. Lacune, nu ai stil, cred că deja s-au spus multe. Nu mai e cazul. Cred că e momentul să pun punct, cred că prea am pus virgulă. I-am rugat pe oameni să nu mă mai voteze ca să plec acasă, să ies pe ultimul loc.Decizia de a pleca din emisiune cred că îmi stătea așa pe buze sau în cap de mai mult timp, doar că nu am avut curajul, așa cum a avut Carmen, să o spun public. Ei bine, acum s-a umplut paharul și trebuie să știi când să te retragi. Am simțit că este momentul să mă duc acasă. Când o chestie îți face rău nu ai cum să faci față.”, a declarat Sensy, potrivit wowbiz.ro.

A decis să plece din emisiune acum câteva zile bune, dar nu a avut curajul să o spună public, la fel cum a făcut colega sa, Carmen Negoiță. A ținut să precizeze și că nu o deranjează faptul că se află pe ultimul loc, că nu primește steluțe, ci faptul că îi este constestată activitatea sa în mediul online, care nu are niciun fel de legătură cu tema emisiunii.

„Eu nu am o problemă că sunt pe ultimul loc sau că nu am steluțe, dar deja comentariile pe lângă acest subiect mă depășesc total și prefer să tac și să mă retrag pentru că așa e mai bine și pentru mine și pentru reputația mea. Mi se contestă munca mea de pe online care nu are nicio legătură cu acest show și nu are nicio legătură cu stilul, cu hainele”, a mai zis ea, potrivit sursei citate.