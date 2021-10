Nu de puține ori, Rubina a declarat că nu vrea să ajungă în fața altarului alături de partenerul ei, Robert. Nu pentru că nu l-ar iubi, ci doar pentru că este de părere că o nuntă ar maturiza-o mult prea repede și nu este pregătită pentru o astfel de schimbare în viața sa. Nici măcar un bebeluș nu își dorește, la momentul actual, mai ales pentru că se consideră ea însăși un copil.

Mulți ar spune că frumoasa artistă gândește în felul acesta, din cauza întâmplărilor din trecut care au legătură cu separarea părinților săi. Persoanele care i-au dat viață nu s-au mai înțeles deloc și au decis că este cel mai bine pentru fiecare dintre ei să o ia pe drumuri diferite. Despărțirea lor a afectat-o serios pe brunetă, doar că era destul de mare să înțeleagă situația în care se aflau cei doi.

„Eram conștientă de probleme și de o posibilă despărțire, însă s-a întâmplat când eram deja măricică. Aveam deja visele mele, perspectiva mea despre viață. Am suferit, dar am refuzat să mă axez pe durere. Am depășit momentul și am înțeles că în viață astfel de lucruri se întâmplă și nu se întâmplă doar în familia mea, din păcate. Nimic nu e veșnic! ", a mărturisit Ruby, pentru cancan.ro.