Cătălin Măruță nu s-a lăsat atât de ușor și a continuat să îl sune pe Mihai Bendeac, până a reușit să îl aducă la el în podcast. Fanii actorului au rămas mască, în momentul în care au realizat ceea ce s-a întâmplat, iar el nu s-a putut abține să nu vină cu o serie de explicații în acest sens, după ce a postat o imagine reprezentativă pe social media.

Cei doi au făcut pace, iar Bendeac nu pare să mai fie deloc supărat pe moderatorul emisiunii La Măruță, pe care în urma cu câteva luni îl acuza de hărțuire în mediul online. Mai mult de atât, podcast-ul va putea fi vizionat de internauți zilele acestea, iar mulți deja stau cu sufletul la gură, după ce actorul a dat din casă și a recunoscut că a băut puțin mai mult. Ceea ce înseamnă că a făcut niște mărturisiri pe care le-ar putea regreta mai târziu.

Nu există un motiv anume pentru care a acceptat să fie invitatul lui Măruță, ci a făcut-o din ambiție. Este al doilea podcast la care merge și, cel mai probabil, va și ultimul.

"P.S- Da. Această fotografie a fost realizată acolo unde bănuiți. Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășiță din creierul meu să le filtreze. Regret? Nu știu...", a scris Mihai Bendeac pe Facebook.