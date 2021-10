Adriana Tranfafir și-a dorit din tot sufletul ei să nu ajungă pe ultimul loc, așa că a încercat să dea tot ceea ce a avut ea mai bun. Una dintre probe presupunea cărarea unui miel în spate până la destinație. Drumul nu era deloc unul ușor, iar undeva echipele aveau de coborât multe scări cu animalul în spate. Actrița a fost cea care a decis să ducă animalul la punctul final, dar la un moment dat a alunecat și s-a lovit la coloană.

”Am zis că e gata, lăsăm mielul aici și gata. Dar nu, după câteva trepte, Vasile s-a enervat și am alunecat și era cât pe ce, cu mielul în cârcă, să-mi rup coloana. Cred că avea vreo 20 de kilograme, dar am îndurat și am mers mai departe”, a povestit Adriana Trandafir la Asia Express.