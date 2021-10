Seara trecută, în cursa pentru ultima șansă au intrat Adriana Trandafir și Maria Speranța, Eliza și Cosmin Natanticu, dar și Connect-R cu Shift. Aventura a început de doar trei săptămâni și deja s-a sfârșit pentru cei doi cântăreți, care nu au reușit să ajungă în timp util la Irina Fodor. Deși toată lumea spera ca diamantul să fie unul verde, aceștia nu au avut prea mare noroc și au fost eliminați din concurs.

Connect-R a vrut să renunțe încă de la început, pentru că i se părea extrem de greu să facă tuturor provocărilor. Autostopul le-a făcut cele mai probleme, dar au fost recunoscători pentru faptul că au ajuns până în acel punct al concursului. Shift a postat, pe social media, un mesaj imediat după eliminarea din cadrul emisiunii de la Antena 1.

”Suntem recunoscători că am reușit să vă facem să râdeți și că nee-ați susținut pe tot parcursul la Asia Express”, a scris Shift pe Instagram, imediat după eliminare.

Le-a mulțumit celor care i-au susținut, indiferent de parcursul lor și le-a promis că va lansa o piesă alături de coechipierul său, Connect-R, care a luat naștere în Turcia și pe care este nerăbdător să o asculte toți fanii.

”Mi-am adus aminte motivul pentru care am venit aici și anume să câștig o inimă nouă. În ultimii ani nu știu dacă am fost mai aproape de Dumnezeu cum am fost în astea trei săptămâni.”, a spus Connect-R, la Asia Express.