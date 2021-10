Văzând că oamenii nu încetează să discute despre viața sa privată și că presupul divorț dintre ei este un subiect de interes, fosta concurentă de la Bravo, ai stil a decis să lămurească odată pentru totdeauna această situație. Cristina Șișcanu a fost bombardată de mesaje legate de ea și de soțul ei, așa că s-a simțit datoare cu o serie de explicații, pentru a le închide gurile răutăcioșilor.

Foarte multe persoane spun că povestea lor de iubire a ajuns la final. Ea nici măcar nu a știut cum să reacționeze într-o asemenea situație, pentru că nimic din ce s-a spus despre ei nu este adevărat. Cristina Șișcanu nu este deranjată de ceea ce spun oamenii, pentru că nu are niciun motiv să o facă. Relația lor merge bine, sunt fericiți, iar acesta este singurul lucru care contează pentru ea și pentru partenerul ei de viață.

”Voiam sa vorbesc despre situatia aceasta cu divortul. Intr-adevar de vreo zece zile, ne intreaba foarte multe persoane daca am divortat, daca divortam...lumea e tot mai preocupata de subiect, pe Instagram ma tot intreaba persoane. Lumea afirma ca noi am divortat si cu parere de rau afirma acest lucru...sincer, nu stiu cum ar trebui sa raspund la o astfel de situatie. In primul rand, nu este adevarat. In al doilea rand, nu stiu de ce ar trebui sa ma justific daca e adevarat sau nu, dar inteleg aceasta curiozitate a persoanelor care ne cunosc, o inteleg, nu sunt absurda sa inteleg acest lucru.

Sincer, nu ma deranjeaza in niciun fel ca s-a speculat asta, pentru ca nu este adevarat. Dar intr-adevar a fost un pic incomod pentru ca a trebuit sa dam explicatii unor oameni. Nu intelegeam de ce exista asemenea intrebari din partea unor oameni pe care nu-i cunosc. Am cercetat problema si se pare ca tot internetul este impanzit de o stire despre ceva de genul acesta, a unui divort intre mine si Madalin, dar de fapt daca citesti articolele nu despre asta e vorba”, a mărturisit Cristina Șișcanu, pe pagina ei de Instagram.

