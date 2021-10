Până să o cunoască pe mama copilului său, îndrăgitul manelist nu a avut prea mare noroc în dragoste. Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că a fost chiar și căsătorit cu Carmen de la Sălciua, artista alături de care fanii îl vedeau mereu împreună. Înainte de ea, Culiță Sterp a fost cu foarte multe femei și le schimba, după cum a afirmat chiar el, ca pe șosete. Nu regretă niciuna dintre alegerile pe care le-a făcut, pentru că a știut să se oprească la timp.

Invitat în cadrul unei emisiuni, manelistul a fost întrebat ce anume nu ar putea ierta niciodată în viața sa și se pare că este vorba despre trădare. Fostul concurent de la Survivor România a fost chiar și înșelat de către una dintre fostele sale partenere de viață. A prins-o cu minciuna, moment în care s-a enervat extrem de tare și a reacționat urât.

„Nu iert niciodata tradarea de la un prieten, familie, iubit. Am fost tradat de prieteni si am iertat, dar n-am uitat. Cand am fost mai mic, pe la 20 de ani, da, imi aduc aminte sa fi fost inselat.

A fost o chestie, ca am prins-o cu minciuna pe fata. Zicea ca nu vorbeste cu un baiat si am cerut telefonul si nu a vrut sa mi-l dea si am dat cu telefonul pe jos. Eu nu sunt genul care sa dea intr-o femeie, dar am reactionat un pic nervos. Am vazut ca vorbise cu un baiat. Ma enervez foarte greu, dar daca te intreb de zece ori si nu-mi spui si stiu sigur, ma enervez foarte tare ca ma ia lumea de prost.

Fata aia m-a luat de prost. Mi-a parut rau ca am reactionat nervos”, a declarat artistul, la Teo Show.