Până nu demult, Dana Budeanu era împotriva vaccinului, afirma că nu există COVID-19, virus pe care l-a numit „boala lu' Calache” și îi sfătuia pe cei care o urmăresc să nu se vaccineze, pentru că nu au niciun beneficiu. Mai mult de atât, a ieșit de foarte multe ori în public și a spus că tot ceea ce se întâmplă acum este o mascaradă, din cauza unei răceli.

Oamenii nu mai înțeleg nimic din postările sale recente, iar printre persoanele respective se numără ți Mircea Badea, cel care a abordat acest subiect în cadrul emisiunii sale. Nu i se pare normal faptul că afirma că virusului nu există, că spitalele erau goale, de parcă totul este o minciună, iar acum susține că sunt oameni tineri la ATI și că ar trebui să se rezolve aceste lucruri. Gurile rele, dintre cei care o urmăresc pe Dana Budeanu pe social media, speculează că ea ar fi fost infectată cu COVID-19 și, cel mai probabil, acela a fost momentul în care și-a schimbat opinia.

“M-am uitat la Dana Budeanu să mai înțeleg și eu una alta, dar am văzut ceva ce nu am înțeles. Nu mai înțeleg. Inițial parcă virusul nu exista, apoi era o mascaradă, apoi spitalele erau goale, parcă totul era o minciună. Așa îmi aduc aminte din comunicările anterioare ale Danei Budeanu. Și acum ne spune că sunt oameni tineri la ATI. Păi cum așa? De ce au ajuns la ATI? Spitalele nu mai sunt goale? Dar ce s-a schimbat între timp?! Acum Dana Budeanu nu ne mai spune că-s spitalele goale, ci că-s oameni tineri la ATI. Acum ne zice că au nevoie de Tocilizumab. M-am uitat să văd ce este Tocilizumab. Și am găsit că este făcut Roche, adică de Big Pharma. Păi parcă Big Pharma era rea. Acum e bună? Nu mai înțeleg nimic”, a mai declarat Mircea Badea, în cadrul emisiunii În Gura Presei.