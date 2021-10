Viața Biancăi Drăgușanu nu a fost una ușoară, înainte de a ajunge cunoscută în întreaga țară. Coșmarul a început în momentul în care părinții ei au luat decizia de dureroasă de a o lua pe drumuri separate. Divorțul părinților a fost un moment care i-a marcat viața și din care a învățat destul de multe lucruri. Nici nu intrase în clasa întâi, dar a decis să rămână cu tatăl ei, care din păcate nu avea prea mult timp liber pentru a-l petrece alături de ea și de sora ei, motiv pentru care a avut mult de suferit.

„Am avut o copilarie atipica si nu cred ca mi-am trait copilaria in adevaratul sens al cuvantului, cu Craciun, cu sarbatori. Parintii mei au divortat cand eu eram foarte mica. Eu am ales sa plac cu tatal meu, nu incepusem clasa intai. Am crescut intr-o singura camera. Am fost un copil foarte amarat. Tatal meu, fiind barbat, mi-au marcat cateva experiente, tatal meu nu prea le avea in ale comunicarii. Imi aduc aminte foarte multe detalii, cum am stat patru ierni la rand cu aceeasi pereche de bocanci care erau dezlipiti si ca sa nu mi se ude ciorapii, imi punea punga peste sosete. Am avut o copilarie foarte grea. Dormeam imbracata pentru ca era foarte frig si cum imi promiteam ca atunci cand o sa fiu mare o sa mi ajut parintii si o sa fiu implinita din punct de vedere financiar. A fost prima oara in viata mea cand m-am simtit la pamant, sufleteste si material. Eram un copil la inceput de drum, incepeam primul an de scoala si atunci mi-am lipsit nasul de geam, intr-o incapere in care nu era nici un brad de Craciun, desi era Craciunul, si atunci mi-am propus ca viata mea se va schimba. Atunci mi-am spus „voi nu stiti cine sunt eu acum, dar veti stii cu totii si nu voi stii eu cine sunteti voi”, a declarat Bianca Drăgușanu.