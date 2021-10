A fost o singură relație despre care a refuzat să de vreun detaliu, deoarece nu vrea să își amintească momentele grele prin care a trecut la vremea aceea. Între timp, standardele sale în ceea ce privește bărbații din viața sa sunt din ce în ce mai riducate. Un criteriu exrem de important este ca persoana de lângă ea să aibă mai mulți bani decât ea, pentru că este obișnuită să trăiască la un alt nivel.

Bianca Drăgușanu vrea un bărbat cu foarte mulți bani

„Mi se pare perfect normal ca tu sa investesti totul in mine. Ce este cel mai important: timpul. Nu pot sa iubesc un barbat mai putin potent financiar decat mine. Eu sunt obisnuita sa traiesc la un anumit nivel, mi-ar fi greu sa ma indragostesc de un barbat cu o masina ieftina. E superficial, stiu. Daca el la 40 de ani nu are nimic construit inseamna ca nu are nimic in cap. Scrisul corect gramatical mă înnebunește. Daca imi scrii fara virgula si fara cratima esti block peste tot”, a dezvăluit Bianca Drăgusanu, în cadrul emisiunii În Oglindă.

Bianca Drăgușanu a ținut să specifice faptul că îi este greu să se îndrăgostească de un bărbat care, de exemplu, are o mașină ieftină. Este de părere că dacă un bărbat a ajuns la vârsta de 40 de ani și nu a reușit să construiască nimic, înseamnă că nu are nimic în cap. Mai mult de atât, diva consideră că dacă un bărbat este infidel o dată, dar are parte de iertare, va fi în felul acesta mereu; la fel se întâmplă și în cazul celor care ridică mâna asupra partenerelor de viață.

Citeste si: S-a folosit Cătălin Botezatu de Bianca Drăgușanu la începutul...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

„Un barbat care iti devine infidel o data si l-ai iertat, cred ca va fi infidel mereu. Un barbat care ridica mana la tine si l-ai iertat, o va face mereu. Un barbat care promite lucruri si nu se tine de ele, va repeta acest lucru. Am invatat ca oamenii nu se schimba, doar se adapteaza unor situatii si pot fi mai buni doar ca sa obtina ceva. Am invatat ca exista oameni perseverenti ca pot trece peste cadavre si pot face ravagii fara sa tina cont ca pot distruge suflete care nu le ofera decat iubire. Eu regret ca am fost naiva si am iertat si am crezut ca oamenii se pot schimba. Fundamental, oamenii nu se pot schimba. Isi schimba doar comportamentul si adopta alte strategii pana obtin ce vor”, a mai povestit ea.