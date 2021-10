Sebastian Chitoșcă nu are voie să se apropie de Alexandra, pentru că riscă să primească o amendă de mii de euro sau să stea timp de câteva luni în arest. El a susținut că nu i-a făcut absolut nimic, iar în declarație scria că este agresiv, dar știe bine că nu sunt cuvintele ei, ci cuvintele tatălui său care ar fi influențat-o să facă toate aceste lucruri și cel care ar fi convins-o să se mute acolo.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro. Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se accepta. N-am nicio problema ca a facut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatal ei si i-am spus ca femeia asta...”, a dezvăluit Sebastian Chitoșcă, la Teo Show.