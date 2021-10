Odată intrată în competiția Bravo, ai stil, vedeta a încercat să creeze o impresie bună încă din prima clipă. Concurenta a purtat niște ținute superbe, demne de toată lauda care le-au atras repede atenția juraților, dar și colegelor sale. Este foarte încântată de faptul că face parte din acest proiect, are mare încredere în ea și în forțele sale și deja se vede în finală.

Pentru a ajunge acolo nu este de ajuns să poarte haine frumoase, ci și să fie susținută și de către cei de acasă, cărora le-a transmis până acum mai multe mesaje importante pe rețelele sociale. Speră să fie pe placul telespectatorilor, iar ei să ajungă să o cunoască și din alt punct de vedere.

”Dragii mei, vin cu vesti bune pentru voi! Dupa “SURVIVOR”, am declarat ca a fost cea mai grea experienta din viata mea, acum urmeaza un alt proiect. Va spun sincer ca mi-am dorit de foarte mult timp sa fac parte din acesta emisiune si sa invat foarte multe despre stil. Imi doresc sa fiu la inaltimea asteptarilor voastre, sa fiti alaturi de mine si sa nu va dezamagesc. Sper sa fiu pe placul vostru si sa ma cunoasteti si din alt punct de vedere. Am avut emotii mari cand am intrat in acest proiect. O sa am nevoie de voi sa ma votati la 1206 “INDICATIV 7”. Multumesc mult! @bravoaistil”, a scris Raluca Dumitru, pe Instagram.