După ce a postat câteva imagini supebe alături de iubita lui, Sorin Pușcașu a urcat și o filmare pe canalul lui de YouTube prin intermediul căreia le-a dezvăluit celor care îl admiră, încă de pe vremea când era concurent la Survivor România, care este sexul bebelușului. Cei doi îndrăgostiți au ales să facă lucrul acesta, prin intermediul unui joc, despre care el a dat mai multe detalii în descriere.

„Suntem cei mai fericiti viitori părinți! In acest clip, împărtășim cu voi petrecerea in care aflam sexul copilului! Regulile jocului: Avem 12 baloane negre pe care trebuie sa le spargem cu săgețile de Dartz. Cele 12 baloane sunt pline de culori care stropesc panoul când sunt sparte de următorilor culori: 1. Roz(fetița) 2. Albastru(băiețel) 3. Mov 4. Verde 5. Galben Din cele 12 baloane, avem 5 pline de culorile roz si albastru. 3 sunt de culoarea sexului “câștigător”, 2 de culoarea sexului “pierzător”, iar celelalte sunt random! Sper sa simțiți si sa va transmitem emoția pe care am trăit-o! 🤰🏻❤️”, a scris Sorin Pușcașu în descrierea videoclipului, de pe canalul lui de YouTube.