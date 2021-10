Cântăreața a avut impresia, timp de șase zile, că se confruntă cu o simplă răceală. Prima dată și-a sunat medicul de familie, dar nici prin gând nu îi trecea faptul că ar putea avea COVID-19, mai ales că se vaccinase. Rămăsese fără gust și fără miros și cumva era clar ce i s-a întâmplat, dar tot nu a vrut să creadă.

„Eu m-am tratat inițial acasă șase zile, credeam că sunt răcită. Am sunat medicul de familie și l-am întrebat, nu mă gândeam că am Covid. Nu mai băusem cafeaua de două zile pentru că nu mai aveam gust și miros. Am chemat salvarea și m-au dus la Matei Balș. Am stat internată nouă zile. M-au pus pe perfuzii, pe tratament adecvat. Nu am cuvinte să le mulțumesc tuturor, de la infirmiere, până la asistente și medici pentru modul în care m-au îngrijit. Și nu s-au purtat așa doar cu mine, ci cu toată lumea”, a zis Elena Merișoreanu la un post de televiziune, potrivit wowbiz.ro.