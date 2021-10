Invitată în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Monica Tatoiu a recunoscut că are un mare regret cu care trăiește de ani buni. Se pare că femeia nu poate să se ierte pentru faptul că nu și-a luat adio de la tatăl ei și nu poate trăi cu vina că nu i-a spus niciodată cât de mult l-a iubit. Relația cu părinții ei nu a fost tocmai una bună, dar tatăl ei avea niște principii de viață care nu i-au permis să se apropie de el, atât de tare pe cât și-a dorit la vremea respectivă.

„Nu știu dacă de iertare e nevoie. Îl visez pe tata când sunt momente grele care vin în viață. Tata e acolo, eu vorbesc cu tata. Îmi reproșez că nu i-am spus niciodată că-l iubesc. Noi tot timpul ne-am certat, el avea ideea că femeile sunt praoste, că femeile care fac artă sunt c***e(…). El fiind un mare doctor, un geniu.Nu i-am spus niciodată că îl iubesc, pentru că am fost influențată de mama, care nu și-a iubit niciodată soțul. A fost o căsătorie aranjată. Nu i-am spus niciodată și nu l-am îmbrățișat niciodată. Nici nu știu unde e înmormântat tata, că eu nu le am cu morții și de-astea, dar din când în când îi fac o masă la un așezământ. Dau de mâncare. Eu trebuia să fiu băiat, așa a spus și tata, nu le am cu îmbrățișările. Nu i-am spus niciodată că îl iubesc. Asta e viața, emoțiile trec, regretele rămân”, a spus vedeta.