Sorin Pușcașu a petrecut luni bune în Republica Dominicană, unde a avut timp să se gândească la cei de acasă și la ce este cel mai important în viață pentru el. Fostul Războinic a realizat, cât timp a stat departe de iubita sa, că ea este femeia alături de care vrea să trăiască pentru tot restul vieții sale, dar și femeia care ar vrea să fie mama copiilor săi. Așa a și fost. Odată întors acasă, i-a făcut Laurei această propunere, iar ea acceptat cu zâmbetul pe buze.

În urmă cu doar câteva ore, Sorin Pușcașu a postat câteva imagini cu iubita lui însărcinată, în dreptul cărora a vorbit despre bebelușul care va veni pe lume, dar i-a transmis și câteva cuvinte frumoase Laurei. I-a promis că va da tot ceea ce va avea el mai bun și vrea să nu îi fie frică pentru tot ceea ce va urma, deoarece este convins că va fi cea mai bună mămică din lumea pentur copilul lor.

„Dumnezeu mi-a ascultat dorințele. In ultima poza din acest colaj eram in Seychelles, vacanța cea mai specială din viața noastră, pentru ca fix in acel moment din poza, am aflat ca vom deveni PĂRINȚI, MAMĂ ȘI TATĂ! Încă o data mi-a fost dovedit ca Dumnezeu Este lângă noi și că Legea Atracției funcționează întotdeauna! Ceea ce am discutat zi și noapte cu @starlin.belen_rd in emisiunea @survivorromania.oficial s-a îndeplinit.

Lau, vreau sa îți mulțumesc și sa îți promit ca voi da tot ce am mai bun! Ești cea mai frumoasa, deșteaptă si minunată femeie! Sa nu îți fie teamă pentru ce urmeaza, vei fi cea mai bună mămică! VĂ iubesc pentru toată viața!Am aflat și ce sex are bebele nostru, urmează să postăm in această seară pe canalul meu de YouTube și petrecerea de Gender Reveal și sa împărtășim cu voi ce vo avea! O fetiță, sau un băiețel?!🤰🏻” a scris Sorin Pușcașu, în drepul imaginilor.

Citeste si: VIDEO Sorin Pușcașu va fi tată de fată sau de băiat!? Fostul...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »