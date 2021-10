Înainte de a ajunge la spital, pentru a naște, Deea Codrea nu a mai fost așa activă pe Instagram, pentru că a trecut prin clipe de coșmar. Au fost trei zile în care proaspăta mămică a avut dureri groaznice, din cauza unor probleme pe care le avea cu nervul sciatic, pentru că bebelușul îi apăsa pe el. Nu putea nici măcar să facă un duș sau să stea în fața oglinzii, dar măcar putea merge.

Din cauza durerilor groaznice pe care le avea, a căzut pe scări, dar din fericire nu a pățit nimic grav. A început să plângă și a recunoscut că nu a mai trecut prin ceva atât de rău niciodată în viața sa.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele, sunteți minunați. Nu am fost așa activă pentru că am avut trei zile super grele. Am avut o problemă groaznică cu nervul sciatic, bebe aparent apăsa pe el. Îmi crea aceste probleme de mobiliate și nu puteam să stau în picioare pe loc. Asta însemna că nu puteam sta în fața oglinzii sau să îmi fac duș fără să ridic un picior undeva în aer sau să îl sprijin. N-aveam nicio problemă să urc scări sau să merg. Din weekend am observat că nu puteam să urc scările, m-am pus în fund, în mijlocul scărilor. Dureri groaznice, am crezut că în momentul ăla nu mi se instalează travaliul atunci nu știu când se mai instalează. Dureri cu plânsete, criză de durere, ceva atât de rău eu nu am mai avut până acum. Au trecut, Slavă Domnului!”, a povestit Deea Codrea, la Story.