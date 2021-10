Au trecut deja un an de când formează unul dintre cele mai urmărite cupluri de la noi. În urmă cu doar câteva săptămâni a apărut un zvon conform căruia ei s-ar fi despărțit, dar nu a fost deloc așa. Ei nu au vrut să își spele rufele în public, așa că nu au vorbit deloc despre acest subiect sensibil. Se pare că nu a fost nimic adevărat, pentru că sentimentele lor sunt din ce în ce mai puternice și au planuri serioase de viitor.

„Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă şi ne-am împărtăşit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit şi am făcut cunoştinţă, s-a produs “extorsiunea”. Nu ştiu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar ştiu că ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie”, a povestit concurenta de la Bravo, ai stil pentru okmagazine.ro.