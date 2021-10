Bogdan Mocanu este în culmea fericirii, iar asta i se poate citi pe chip. Acum un an, fostul concurent de la Puterea Dragostei a cunoscut-o pe iubita lui pentru care ar face orice și cu care are planuri serioase de viitor. Prietenul lui Jador vorbește frumos despre ea, ori de câte ori are ocazia, dar nu i-a arătat niciodată chipul.