De atunci, partenera de viață a lui Smiley a început să nu mai fie discretă în ceea ce privește viața personală și și-a ținut fanii la curent cu fiecare moment greu pe care l-a traversat. Chiar și după ce a născut, a primit o serie de cuvinte dure din partea internauților, când a afirmat că viața de mămică nu este deloc ușoară. Unii au considerat că nu făcea altceva decât să se plângă și i-au transmis că dacă i se pare atât de greu, de ce a mai adus pe lume un copil.

Ultimele sale declarații, de pe InstaStory, i-au pus din nou pe gânduri pe cei care o urmăresc și care îi judecă fiecare mișcare. Gina Pistol le-a povestit fanilor că de câteva zile bune se luptă cu o durere de cap insuportabilă pe care o au multe dintre cunoștințele sale și de care nu poate scăpa sub nicio formă. Cum era de așteptat, unii au tras repede concluziile și au fost de părere că se plânge în zadar, doar pentru a atrage atenția asupra sa.

„Mâna sus dacă și pe tine te doare capul. La mine-i a treia zi. O fi Mercur retrograd, dar fraților, m-a durut capul azi-dimineață de am crezut că mor, pe cuvântul meu. În viața mea nu m-a durut capul atât de rău și astăzi este a treia zi. Oricum acum e ok durerea, dar azi dimineață, de fapt, de aseară… aoleu, Doamne! Tare rău m-am simțit. Și ce este ciudat că am foarte multe cunoștințe care au aceeași problemă și am văzut că și pe Instagram mi-au scris. Sunt multe persoane care trec fix prin ce trec eu”, a povestit iubita lui Smiley, pe Story.