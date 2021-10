Ruxi și Mădălina Pamfile au susținut una despre cealaltă că au stiliști. În timp ce prima dintre ele a recunoscut că este ajutată de cineva anume, bruneta a menționat încă de la început că nu are parte de ajutor, ci mai degrabă primește haine din partea mai multor oameni pe care ea le combină și le aduce în fața juraților așa cum știe ea mai bine.

„Fiecare face ce vrea, cum vrea și se îmbracă cum poate. Este optim ca fiecare, din resursele maxime pe care le obține, să își facă treburile. Doar că lumea nu mă crede pe mine că nu am stilist, dar nu mă deranjează chestia asta. Din punctul meu de vedere, se vede că nu am stilist, că nu am piese de designer”, a spus Ruxi, la Bravo, ai stil.

Mădălina Pamfile a venit cu o ținută pe care cei trei jurați nu au apreciat-o, pentru că era mult prea simplă. Concurenta nu a primit cele trei steluțe și în momentul acela s-a supărat foarte tare și și-a vărsat nervii pe rivala sa din competiție, Ruxi. A acuzat-o că are o fată care o ajută de mai bine de patru săptămâni, dând de înțeles că nu își face singură ținutele așa cum a susținut până acum.

„Haide, că dacă tu nu ai piese de designer, despre ce designer vorbim? Ai venit cu câteva piese. Câteva piese chiar foarte, foarte bune. Toate scumpe, nu musai bune. Eu ce creații am? Am creații de mass-market”, a menționat Mădălina Pamfile.

Ruxi a simțit nevoia să se se apere, spunând că hainele pe care ea le are nu sunt de designer. Nu o deranjează faptul că unii oameni nu o cred, ea tot își face treaba. Îi place enorm ceea ce face, iar acest lucru se vede. Jurații sunt impresionați de ținutele sale, iar pentru cea pe care a purtat-o în ediția trecută a primit trei steluțe.

„Păi n-am, numai papuci am. Nu mă deranjează că lumea nu mă crede, adică eu că am, că nu am, eu tot îmi fac treaba. Nu vin aici să mă bat în piept că îmi fac singură hainele. Nici măcar nu deschid subiectul. Eu vin, mă îmbrac, Dumnezeu cu mila! Tu încerci să mă faci pe mine să par în fața publicului un om care zice că nu are stilist, ca să atrag atenție”, a mai zis Ruxi.