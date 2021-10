În momentul de față, vedeta este bine, dar numai ea știe prin câte chinuri a trecut. Era la mare când s-a întâmplat acest lucru. Nu s-a dat bătută nici când a simțit că nu mai poate, ci a urcat pe scenă cu rotula ruptă. Nu a renunțat la niciun spectacol, și-a instalat un fotoliu pe scenă și și-a încântat fanii cu piesele sale. Oamenii au apreciat efortul ei și faptul că a mers înainte, deși nu îi era deloc ușor.

„Am căzut, într-o zi, pe gresie, în genunchi. Acum sunt foarte bine. La mare eram. Într-o seară am plecat și am căzut. Eu de fel sunt destul de împiedicată, am atras asta. M-am gândit toată vara să nu alunec pe gresie, că era lucioasă. Mi-am rupt rotula. Mi-am ținut toate spectacolele cu orteză, am instalat fotoliu pe scenă. La teatru, am adaptat-o și pe Dolores, personajul meu din piesa «Rude cu nevasta-mea», am făcut-o șchiopă. Am zis asta e, s-a întâmplat”, a povestit Anca Țurcașiu, în cadrul emisiunii La Măruță.