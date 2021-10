Daniel Pavel a reușit să devină unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți prezentatori de la noi din țară, într-un timp foarte scurt. Emisiunea Survivor România l-a adus în atenția celor de acasă, care au o părere foarte bună despre el. Mulți au afirmat despre acesta că este un bărbat inteligent, care merită toate lucrurile frumoase care i se întâmplă.

Prezentatorul Survivor România a avut onoarea de a primi titlul de „Personaliattea TV a anului”, în cadrul Galei pentru Performanță și Excelență 2021. Conștient fiind că nu ar fi reușit niciodată să obțină acest lucru de unul singur, așa că a simțit nevoia de a le mulți oamenilor care au lucrat la acest proiect, celor care au umărit show-ul din fața televizoarelor, dar și concurenților care au dat tot ce au avut ei mai bun pe trasee, timp de mai bine de șase luni de zile.

„Mulțumesc acestei ocazii extraordinare! Suntem într-un cadru care amintește un pic, mă uit la Roxana și la Raluca. Am putea face niște trasee aici. Dragilor, urmează o serie de mulțumiri! Acest premiu este un premiu colectiv, o alchimie a telespectatorilor, a voastră, a celor care v-ați uitat, ne-ați urmărit, cel mai intens și iubit reality din România. Îndrept mulțumirea către Faimoși și Războinici, ei au făcut show, ei au rezistat. Survivor este o poveste despre supraviețuire. Frumusețile pe care le aveți aici, avem o mostră în cele două fete amintite. Acolo, în noroiul dominican, sub praf, sub soare, este o poveste care a forjat eroi ai timpurilor moderne. Despre asta este Survivor! Nu în ultimul rând, cum a spus un mare filozof american, Snopp Doggy Dogg, aș vrea să îmi mulțumesc mie. Aș vrea să îmi mulțumesc mie pentru că am supraviețuit. Supraviețuim împreună. Asta este Survivor!”, a declarat Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, potrivit wowbiz.ro.

