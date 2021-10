Nevând nimic pregătit și nici experiență prea mare din acest punct de vedere, vedetei i-a venit ideea să îi facă pe toți să râdă, în momentul în care l-a văzut printre invitați chiar pe Cătălin Botezatu. Îndrăgitul desginer o cunoște foarte bine, de pe vremea când ea era concurentă la Bravo, ai stil, iar el jurat. Ei bine, după ce i s-a înmânat premiul respectiv, frumoasa artistă le-a mărtutirisit tuturor că nu poartă lenjerie intimă, moment în care toată lumea a izbucnit în râs.

După ce marele eveniment s-a încheiat, iar Theo Rose se îndrepta spre casă le-a povestit fanilor ei de pe Instagram ce anume s-a întâmplat în cadrul galei respective. Admiratorii s-au amuzat și ei copios pe seama celor întâmplate, dar și artista a râs în hohote de ceea cea a putut spune în fața atâtor oameni, care probabil așteptau un discurs elaborat din partea sa.

„Dacă vă zic, crăpați de râs. Vedeam că toți oamenii care veneau să își ia premiul aveau un discurs pregătit sau erau oameni cu experiență, știau cum să spună, cu mulțumiri, cu din alea. M-am gândit, uite mă, nu m-am pregătit și eu de acasă să zic și eu câteva vorbe deștepte aici la oamenii aceștia, să-i impresionez. Am venit așa, nu știu să zic nimic. Și când mă uitam așa prin sală l-am văzut pe Cătălin Botezatu. El îmi știe retardul și dacă îi zic că nu am chiloți pe mine leșină de râs. Următorul gând a fost să tac din gură, să nu mă fac de râs. N-am chiloți astăzi. Așteptam cu nerăbdare să spun asta, a fost un an extraordinar pentru mine, într-adevăr, an pentru care am muncit mult. Știu că Dumnezeu m-a înzestrat cu câteva calități importante”, a declarat Theo Rose, pe Instagram, imediat după marele eveniment.