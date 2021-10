Soția manelistului a avut un moment în care nu mai poate respira normal, iar o parte a feței amorțise. În acel moment, s-a panicat destul de tare mai ales că în urmă cu doar câteva ore îi frigea capul. Nu s-a gândit nici măcar o clipă că situația este atât de gravă. A fost dusă de urgență la medic și i s-a descoperit un anevrism, care dacă nu ar fi fost depistat la timp ar fi putut fi fatal.

Cati Simionescu a mers recent la un control, la o lună după ce a suferit intervenția din Turcia. Adrian Minune a dat și câteva detalii despre starea de sănătate a soției sale, pentru a liniști pe toată lumea. Se pare că femeia trebuie să urmeze un tratament medicamentos timp de cinci ani și, de asemenea să meargă la controale la o anumită perioadă de timp.

„S-a rezolvat totul, Cati a fost la control în Turcia, e totul foarte bine. Are pastile pe care trebuie să le ia timp de 5 ani. Primul control a fost la o lună de la operație, apoi mai are unul la 7 luni, altul la un an și ultimul la 5 ani. Atunci scapă și de pastile”, a declarat Adrian Minune într-o o emisiune TV, potrivit wowbiz.ro.