Andreea Tonciu împreună cu frumoasa ei soră, Lorena, au fost invitate în cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D. Bruneta a vorbit deschis despre toate operațiile estetice pe care le are, dar și despre cele pe care ar vrea să și le facă în viitorul apropiat. Vedetei nu îi pasă cât de mulți bani trebuie să scoată din buzunar, pentru a arăta așa cum a visat mereu.

Andreea Tonciu era foarte dur criticată și jignită din cauza formei nasului său. Cuvintele rele care au venit la adresa, au făcut-o să fie complexată, nu se mai considera o femeie frumoasă și a luat decizia de a face rinoplastie, deși îi era foarte frică. A vorbit cu medicul care ar fi trebuit să îi facă procedura respectivă și a făcut pasul cel mare. După aceea s-a simțit mult mai bine în pielea sa, dar cuvintele rele n-au încetat să apară.

Bruneta, dezvăluiri despre operațiile estetice

„Începuse multă lume să mă jignească și la televizor mi se vedea mult mai mare (n.r. nasul). Eram într-o seară în oglindă, mă machiam și mă vedeam urâtă. Atunci am zis că trebuie să-mi operez nasul. Am pus mâna pe telefon și am vorbit cu medicul și i-am spus că daca nu-mi face luni programare, eu nu ma mai operez. M-am dus în Turcia și luni m-am operat”, a declarat Andreea Tonciu la Teo Show.

Având în vedere că are 36 de ani, Andreea Tonciu este de părere că are mare nevoie de mai multe intervenții estetice, dar cea mai mare frică o are de anestezie. Toate procedurile costă aproximativ 50-60 de mii de euro. A enumerat, de asemenea, tot ce vrea să facă și și-a propus să se transforme total, astfel încât nici telefonul ei să nu o mai recunoască.

