Îndrăgita cântăreață a crezut că are doar o simplă răceală și s-a tratat acasă. Nici prin gând nu îi trecea faptul că ar fi putut avea COVID-19, mai ales că nu credea deloc în existența virusului. Într-o zi, starea ei de sănătate a început să se agraveze, iar partenerului ei de viață a sunat la numărul de urgență. A venit ambulanța, iar mai apoi artista a fost transportată la spital unde a și rămas pentru două săptămâni.

A reușit să câștige lupta împotriva coronavirusului, dar este șocată de toate întâmplările care au avut loc la Institutul Matei Balș din Capitală, cât timp a fost internată. Viorica de la Clejani nu a scăpat cu bine, pentru că anumite părți ale corpului i-au fost afectate, în special ficatul.

“Am văzut o fată de 30 de ani care a decedat, din păcate. Că ce fac oamenii…se duc la spital și semnează pe propria răspundere că se tratează acasă. Și eu așa am crezut. Nu am bănuit nicio clipă că mă vor interna. Dacă mai ai o boală, este și mai greu. Și mie mi-au găsit ficatul vraiește. Am văzut cum puneau oamenii în saci, trăgeau fermoarul ăla și gata. Altul care abia mai respira, în timp ce altcineva țipa”, a declarat Viorica de la Clejani, potrivit cancan.ro.