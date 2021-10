În urmă cu doar câteva zile, frumoasa vedetă a făcut un anunț extrem de trist pe social media, deși postările sale au mereu o notă pozitivă. Laura Giurcanu le transmitea internauților că nu trece printr-o perioadă prea bună, deorece ea și cel care urma să îi devină soț au luat pe drumuri separate. Nu a dat prea multe detalii atunci, dar recent a povestit cum au stat lucrurile între ei.

Relația lor nu era deloc una perfectă, aveau multe probleme și nu au știut să gestioneze diferențele dintre ei. Aveau parte de o relaței toxică, acesta fiind și motivul pentru care s-a ajuns la înșelat. Din puntul său de vedere, a fost cel mai urât tip de înșelat, pentru că nici măcar nu s-a chinuit să ascundă asta. Laura a văzut o poză clară, care i-a frânt inima și pe care oricine o poate vedea, pentru că circulă pe internet.

„Relația mea cu fostul meu prieten avea dificultățile ei și multe goluri, pe care noi n-am știut să le umplem și să manageriem diferențele dintre noi. Dar aceasta relație care ajunsese să fie toxică și aparent greu de gestionat...de acolo s-a ajuns la înșelat și a fost cel mai urât tip de înșelat, a fost în public și ăsta e singurul motiv pentru care aș adresa asta vreodată. Oameni au și văzut treaba asta, așa am și aflat. Am văzut o poză explicită, o poză care mi-a frânt inima, care circulă liberă pe internet și va rămâne. Voiam eu sa vorbesc despre sta înainte de a devenit un subiect de bârfă. Nu spun că am fost perfectă sau că relația noastră a fost perfectă, dar cum aleg unii oameni să încheie niște lucruri e o oglindă directă către sufletul lor.”, a declarat Laura Giurcanu, în mediul online.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Este recunoscătoare pentru tot ceea ce a trăit alături de fostul ei iubit, dar felul în care s-a terminat povestea lor de iubire i-a lăsat un gust amar.

”Sunt super recunoscătoare pentru multe chestii pe care le-am trăit în relația asta, inclusiv despre cele rele. Felul în care s-a terminat a fost pentru mine neașteptat, greu, sfâșietor, inimaginabil de dureros și mi-a frânt inima. E foarte ok să vorbesc despre asta. Am făcut multe greșeli, m-am comportat super nepotrivit în multe momente și am înțeles foarte multe lucruri despre mine și voi înțelege multe. Dar cum s-a încheiat totul nu are nicio legătură cu mine. Indiferent că un bărbat e exasperat și nu-și mai suportă iubita... te desparți, îți iei la revedere și faci ce vrei după. Când zic că te desparți, te desparți ca și celălalt să știe că te-ai despărțit. Eu eram în orașul în care s-a întâmplat chestia asta. Eu venisem să suțin ce se întampla acolo pentru el. Eram în camera de hotel în momentul în care chestia aia se întâmpla la 10 metri de mine. Asta a făcut cu totul mult mai dureros. La ce s-a ajuns e o mizerie din care nu meritam să fac parte și iata-mă fix în mijlocul ei”, a mai povestit vedeta.