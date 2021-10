Tavi Clonda este un bărbat sincer, care nu se ascunde după deget și care vorbește fără nicio reținere despre viața lui privată. El și partenera lui de viață nu s-au ascuns niciodată de camerele de filmat, ba chiar au preferat ca oamenii care îi apreciază să afle anumite lucruri chiar de la ei, ci nu din alte surse. Într-un interviu pe care soțul Gabrielei Cristea l-a acordat, acesta a scos în evidență faptul că indiferent de câte momente tensionate ar fi între ei, comunică și ajung la un numitor comun.

Tavi Clonda a dat din casă

„Secretele unei căsnicii fericite? În primul rând este vorba despre o experiență de viață, o răbdare de fier de ambele părți, pentru că altfel nu ai făcut nimic.Nu știu dacă în cazul nostru vorbim neapărat despre căsnicia perfectă, dar funcționează, suntem ok. Perfecțiunea e mai greu de atins. Și iubirea e importantă, la fel ca și faptul ca la începutul unei relații să nu te arăți altfel decât ești.Aici este o greșeală pe care mulți o fac. La un moment dat se descoperă că ești altfel, și relația nu mai merge.Totodată, comunicarea trebuie să fie bună, viaţa sexuală să fie activă şi după ce apar copiii şi niciodată să nu te culci certat cu partenerul de viaţă.”, a declarat Tavi Clonda, pentru impact.ro.

Îndrăgitul artist a menționat că nu au o căsnicie perfectă. Se înțeleg bine, dar nu au atins perfecțiunea. El este de părere că pentru ca o relație să funcțiionese este nevoie de comunicare, de o viață sexuală activă, chiar și după ce apar copii și foarte important este să nu adormi certat cu persoana de lângă tine. În familia lor, cele mai multe discuții apar din cauza faptului că nu au prea mult ajutor în casă.

„Discuțiile pornesc de la lucruri ce țin de organizare în casă. Când nu avem prea mult ajutor, chiar spre deloc, atunci e normal să apară. Pentru că am vrea ca anumite treburi să le facă altcineva, și așa dăm vina unul pe altul. De cele mai multe ori, eu cedez, dar depinde de situație. Și Gabriela mai cedează. Și eu le mai am pe ale mele, și atunci mai trebuie să renunțe și ea. Dar ea are un alt mod, ea tace, eu mă manifest.”, a mai zis Tavi Clonda pentru aceeași sursă.