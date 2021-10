Nici nu s-a externat bine, că a aflat ce mesaje urâte a primit în zilele pe care le-a petrecut la Institutul Matei Balș din Capitală. Persoana care se ocupă cu administrarea conturilor sale sociale a informat-o în ceea ce privește acuzațiile pe care le-a primit din partea internauților.

Cântăreața a fost trasă la răspundere, că ar fi primit bani pentru a minți că a fost infectată cu COVID-19. Nu i-a venit să creadă că unii oameni au putut gândi acest lucru despre ea. Mai mult de atât, a tras și un semnal de alarmă în ceea ce privește pandemia, pe care a luat-o în serios, după ce a simțit pe pielea ei cum este să simți că viața îți este în perciol.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Ioniță de la Clejani nu s-a putut abține să nu dea și el o serie de declarații despre situația prin care soția lui a fost nevoită să treacă. Se pare că femeia a avut anumite simptome încă de la sfârșitul lunii august, dar a crezut că este vorba doar despre o răceală și nu i-a dat prea mare importanță. Au decis să cheme salvarea, după ce starea sa a început să se agraveze.

„De la sfârșitul lunii august, ea a avut anumite simptome, pe care le-a tratat ca pe o răceală obișnuită. Înainte de spitalizare tușea și tușea cam tare. Trei zile înainte de spitalizare se simțea foarte, foarte rău. Am chemat o ambulanță, iar doctorul a tratat-o de pneumonie, după trei zile de la tratament se simțea și mai rău. Am luat-o cu forța și am mers la o clinică să i se facă o radiografie pulmonară. Pneumonia de la Covid se tratează altfel. Cât am stat trei ore la intrare la «Matei Balș», am văzut cinci oameni morți transportați în saci. Mi-au zis, dacă o iau acasă, moare”, a spus și Ioniță de la Clejani, potrivit aceleiași surse.