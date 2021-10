Codin Maticiuc a fost împreună cu câteva dintre cele mai frumoase femei din lumea mondenă. El a avut o vreme în care schimba partenerele la o perioadă scurtă de timp, dar de la un timp s-a liniștit. Venirea pe lume a fiicei sale l-a făcut pe acesta să se cumințească și să se așeze la casa lui. Mai mult de atât, acum nu își mai poate imagina viața fără micuța lui și fără partenera sa de viață despre care vorbește extrem de frumos, ori de câte ori are ocazia.

Codin Maticiuc s-a așezat la casa lui

„Gagica mea e nebună. Da, nu exagerez. Știam asta de ceva vreme dar acum mă gândesc serios să fac ceva în privința asta. Stați să vă explic. Femeia e obsedata de sport. Efectiv face și patru antrenamente pe zi. Ea nu recunoaște, zice ca face trei", a scris Codin Maticiuc pe Facebook.

Omul de afaceri nu are niciun regret, când vine vorba despre trecutul lui. A fost cu câteva dintre cele mai frumoase femei de la noi din țară, printre care se află Gina Pistol și Anna Lesko. Cu ambele are acum o relație foarte bună. Mai mult de atât, are o părere foarte bună despre proaspăta mămică și Smiley, despre care a afirmat că sunt niște oameni extraordinari.

