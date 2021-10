Frumoasa vedetă și-a deschis inima în fața oamenilor de pe Instagram și le-a vorbit despre momentul în care ea și soțull ei erau pe punctul de a-și spune adio. Cei doi au perioade în care se înțeleg de minune, dar și zile în care se ceartă încontinuu. Multă lume a întrebat-o cum au reușesc să se înțeleagă atât de bine deși stau tot timpul împreună, dar primeau aceeași întrebari și când erau la distanță.

Cel mai mare vis pe care fosta concurentă de la Bravo, ai stil l-a avut a fost să ajungă model internațional. Aproape reușise acest lucru, dar nu a putut continua pe acest drum, deoarece distanța dintre ea și ea actualul ei partener de viață era mult prea mare. A preferat să renunțe la cariera sa, să facă un sacrificiu, dar nu regretă nimic. Nu ar fi putut suporta ideea că n-ar fi mai fi fost împreună, doar pentru a-și continua visul.

„Noi am testat în 7 ani cum ne este mai bine. Când am încercat la distanță, și asta se întâmpla la începutul relației, am plecat 4 luni în Indonezia. Visul meu era să devin model internațional. Am ajuns acolo și char dacă cariera mea era pe culmile succesului și câștigam mulți bani, nu puteam să stau departe de Ogi. Relația noastră era pe punctul de a se termina, scânteia aia parcă dispărea din ce în ce mai mult și am zis că trebuie să fac ceva. Am zis să găsesc o locație mai aproape și am mers în Turcia.(...) Deja până să ajung acolo eram deja propusă pentru niște job-uri foarte mari(...) Nu cred că au trecut 7 ore după ce am ajuns și l-am sunat pe tata plângând să-mi ia bilet de avion, să vin acasă. Nu puteam să stau fără Ogi, așa că m-am întors și nu am mai plecat niciodată cu modelling-ul. Asta am sacrificat eu pentru relația noastră. Eu am avut de ales, fie să am relația cu el, fie să ne despărțim și să-mi continui visul”, a mai povestit vedeta.