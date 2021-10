Cei doi îndrăgostiți nu au avut doar momente frumoase în cei doi ani de relație, ci au trecut și prin clipe grele din cauza distanței care a fost între ei. Luni bune au făcut naveta de la București la Chișinău, iar o vreme nu s-au putut vedea deloc din cauza pandemiei de coronavirus. Le-a fost extrem de greu și au crezut că nu vor mai trece acele zile de coșmar.

Totul a trecut cu bine, iar ei au reușit să se mute împreună, imediat după ce s-au căsătorit. La momentul actual, distanța nu mai reprezintă o problemă pentru ei și s-au relaxat din punctul acesta de vedere. Cleopatra Stratan se bucură enorm că s-a mutat în București unde muncește pentru visul ei, unde are studioul și unde este îi este mai ușor să monitorizeze lucrurile. Cel mai important pentru ea este faptul că locuiește în Capitală alături de soțul ei, Edward Sanda.

„Ne-am mutat, nu mai e stres că suntem la distanță, am scăpat de distanță, ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Mă bucur foarte mult că am venit în locul în care muncesc. Bucureștiul este locul în care lucrez la carieră, aici am studioul, suntem aici împreună. Bucureștiul este nucleul carierei mele. Fiind aici îmi e mult mai ușor să monitorizez lucrurile”, a declarat Cleopatra Stratan, potrivit cancan.ro.