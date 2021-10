Irina Fodor i-a informat pe ceilalți concurenți despre starea de sănătate a Mariei Speranța care a stat perfuzii și care a avut tensiunea foarte mică. Din fericire, Adriana Trandafir a fost nevoită să facă proba singură și a sperat că între timp fiica ei se va repune pe picioare.

Nu doar fiica Adrianei Trandafir a avut nevoie de îngrijirile medicilor, pe Drumul Împăraților, ci și Zarug care a folosit la rândul lui telefonul de urgență, pentru a chema un medic. Concurentul simțea că nu mai poate respira, avea tensiunea scăzută, iar doctorii i-au administrat o pastilă pentru inimă, după care a plecat din nou în cursă.

”Începuseră să-mi țiuie urechile, să amețesc, să simt că nu pot respira. (…) Fapt pentru care am început să țip că vreau un doctor și am pus mâna pe telefonul de urgență și am sunat. Deci am o urgență, vreau doctor! A venit și doctorul care mi-a luat din nou tensiune, unde scăzuse de la 18 la 15. (…) Mi-a dat o pastilă de inimă, mi-a mai băgat nu știu ce săruri, m-a pus pe scaun în mașină la răcoare”, a povestit Zarug la Asia Express.