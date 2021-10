Mama sa fiind una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare din România, Alexiei Eram nu i-a fost și nici nu îi este atât de ușor pe cât pare să trăiască în umbra sa. Andreea Esca are deja o imagine frumoasă pe care și-a creat-o, iar fiica sa nu ar face niciodată ceva care să o supere sau care să o facă să își strice imaginea respectivă. Invitată într-un podcast, i s-a adresat și întrebarea legată de cât de greu îi este să fie fata prezentatoarei.

Oricât de multe ar spune ea, oamenii cred că nu ar fi reușit nimic în viață fără mama sa. Unii,ceva mai răutăcioși, au spus că nu are niciun talent și că nu va face nimic în viață, fără sprijinul familiei. Cel mai probabil, toate aceste lucruri o afectează pe frumoasa vedetă, dar nu poate face nimic în acest sens, pentru că lumea va vorbi în continuare. Trebuie, însă, să ai mare grijă la tot ceea ce postează pe rețelele sociale, pentru că mama ei are o imagine foarte curată.

"Pe de altă parte, da, e super greu, pentru că tot timpul o să fiu fiica Andreei Esca, orice aș face. Poate nu neapărat generația asta, dar celelalte generații mă asociază doar cu fiica Andreei Esca. Trebuie să am grijă la tot ce fac, pentru că știți că mama are o imagine super curată. Încerc să am grijă la tot ce fac, la toate pozele pe care le postez, tot conținutul meu din social media. Nu pot să fiu la fel de liberă cum sunt alți creatori de conținut. Oricum nu aș fi făcut mari chestii. Pur și simplu trebuie să am grijă la ce postez și cum vorbesc pentru că știi cum se preia orice și mama până acum nu prea a avut nimic în presă așa mai negativ, să zicem.", a mai zis Alexia Eram.